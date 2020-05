Il vice procuratore Figc Di Lello: «Offeso dalle parole di Pecoraro» 

«La Federcalcio nominò cinque nuovi vice procuratori senza consultarmi». Su questa dichiarazione dell’ex capo della Procura Giuseppe Pecoraro nell’intervista di domenica al «Mattino» interviene l’avvocato Marco Di Lello, vice procuratore federale e già componente della Commissione Antimafia della Camera. «Una risposta a quella che considero un’offesa personale, per me inaccettabile, è dovuta – ha spiegato l’ex deputato ai microfoni di Radio Punto Nuovo – Si tratta della neanche tanto velata accusa che la nomina dei vice sia stata un modo per mettere mano alla Procura da parte dei vertici federali. Ricordo che il capo ed i vice procuratori aggiunti sono scelti con identica procedura. Nel caso specifico dei cinque nominati dal Consiglio federale dello scorso dicembre due erano della precedente gestione e gli altri tre sono già un procuratore della Repubblica di Perugia, un generale a tre stelle dei Carabinieri e un ex segretario della Commissione Antimafia». Fonte: Il Mattino