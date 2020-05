Il Napoli non perde la speranza per Kumbulla, in alternativa c’è Cistana

Nel mercato fino a quando non ci sono le firme ufficiali, si ha sempre la speranza di poter piazzare il classico colpo di coda. Questo è anche il caso del difensore dell’Hellas Verona Kumbulla, dove il Napoli ha da tempo l’accordo con il club scaligero. L’Inter invece ce l’ha con il ragazzo albanese, ma mancano le firme ed è l’ultimo passaggio. Nel caso che l’affare con i gialloblu non dovesse andare in porto, si pensa come alternativa a Cistana del Brescia. Il difensore delle rondinelle allenato da Diego Lopez, è stata positiva, anche convocato in nazionale da Mancini. Il Napoli, come riporta il Corriere dello Sport, sta alla finestra, avendo già Rrahamani e la fortezza Manolas, in attesa di conoscere il futuro di Koulibaly e Maksimovic per la vicenda del rinnovo.

La Redazione