Il Manchester United vuole fare di Lozano un uomo immagine

La prossima sessione di mercato Lozano, potrebbe già salutare il Napoli, le aspettative erano alte, ma il suo rendimento, salvo qualche partita, non è certamente stata delle migliori. Il club azzurro ha speso 50 milioni dal Psv Eindoven e sulla carta avrebbe dovuto fare la differenza, secondo il CdS, ma al momento non è andata come si sperava. Le pretendenti non mancano, dopo l’Arsenal, il Tottenham e l’Everton di Ancelotti, si aggiunge anche lo United. Una delle due squadre di Manchester, gli darebbe la possibilità di essere uomo immagine come già lo è stato il suo connazionale Cicharito Hernandez, dove toccò vette inimmaginabili. Si attendono offerte e a quel punto il Napoli le valuterà con molta attenzione.

