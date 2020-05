Il Magnifico fa sul serio: vuole essere il “pupone” del Napoli

Il Napoli tratta il rinnovo di Lorenzo Insigne che è pronto a firmare un contratto che lo porterebbe a legarsi a vita al Napoli, diventandone una bandiera. Sembrava dover dire addio a un certo punto della stagione, ma con l’arrivo di Gattuso è cambiato tutto ed il capitano si è ritrovato leader. Ha acquisito fiducia dal mister e dai suoi compagni che lo riconoscono ormai punto di riferimento nello spogliatoio. Ha i contatti diretti con il presidente De Laurentiis sulla questione multe e tiene sempre aggiornata la squadra. Secondo l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport Insigne potrebbe rinnovare il contratto fino al 2024. Il capitano, insomma, come ha spesso detto, vorrebbe essere per il Napoli ciò che Totti è stato per la Roma. L’addio a Raiola probabilmente è stato il primo passo per confermare tale volontà.