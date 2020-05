I prossimi giorni per il movimento calcio saranno decisivi. Non solo per la serie A, ma anche per i campionati esteri, compresa la Bundesliga. Il collega de “il Roma” Giovanni Scotto su twitter aggiorna in tempo reale. “In #Germania l’agenzia Reuters da per certa la ripresa della #Bundesliga il 15 maggio. Domani si attende l’annuncio in merito della Cancelliera #Merkel. Intanto l’Erzgebirge (serie B) mette in quarantena l’intera squadra dopo un caso di positività di un suo giocatore”.

