Gattuso si sa, è uomo di fede: il “voto” del tecnico azzurro

Rino Gattuso non ha mollato la presa neanche un attimo. Ha seguito passo passo i suoi ragazzi nella loro quarantena e durante gli allenamenti domiciliari. Il rientro a Castelvolturno, stando alle ultime notizie, dovrebbe esserci nella giornata di venerdì. Leggendo questa mattina il quotidiano La Repubblica si apprende di una promessa, o meglio, un voto del tecnico del Napoli: “Gattuso si farà la barba solo quando potrà tornare in campo e a questo punto pare una questione di ore. Nessun intoppo: il Napoli aveva messo a punto il suo piano per la ripartenza a metà aprile e quindi potrà realizzarlo con celerità , ora che è arrivato il via libera per la ripresa degli allenamenti, sia pure individuali. Soltanto il 18 maggio agli azzurri sarà permesso di riprendere a lavorare pure in gruppo, se intanto verrà approvato il protocollo sanitario a cui lavora la Figc. Ma almeno non ci sono più ostacoli per la Fase 1, che comincia con i controlli medici con cui da oggi verranno testati a domicilio gli azzurri”.