DIFESA – Il Napoli torna a pensare all’ex Tolosa Todibo

Un anno fa di questi tempi il Napoli aveva tra i nomi in agenda quello dell’ex difensore Todibo, ma poi scese in campo il Barcellona. Quando questi club decidono di fare sul serio, difficilmente ci sono aste o concorrenza che tengano e gli azzurri si defilarono. Come riporta il Corriere dello Sport, il francese pensava di avere più fortuna in Spagna, ma le sue aspettative sono state disattese, perciò prestito in Germania allo Shalke 04. I partenopei attendono sviluppi e sempre da Barcellona si parla di Umtiti, 114 partite alle spalle e di conseguenza costi non accessibili.

La Redazione