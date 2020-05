Chiariello: “Il Napoli e il mercato: aste per Milik, Lozano e Koulibaly”

In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’ è intervenuto Umberto Chiariello, giornalista, ecco le sue parole: “Ci sono poche cose da dire sul Napoli tranne che come gli altri club di Serie A sta ripartendo, preparandosi a fare i tamponi. Quel che conta in questo momento è che De Laurentiis ha chiamato Insigne e gli ha detto di aver congelato lo stipendio di Aprile e quest’ultimo non si è arrabbiato. Il Napoli è alla finestra, si muove sul mercato, aste per Milik, Lozano e Koulibaly. De Laurentiis ha mosso la sua pedina politica: De Luca, un vero trattore. Vincerà la sua battaglia? Perde poco nella vita”.