Castelvolturno, da venerdì: si lavorerà divisi in gruppi e distanziati

Il Napoli è pronto a tornare al lavoro: su questo non c’è dubbio. Già ieri sono cominciati i prelievi a domicilio per i tamponi, che saranno fatti in due sessioni (la prossima tra una settimana) a tutti i calciatori e ai membri dello staff che saranno presenti agli allenamenti. Prelievi anche agli amministrativi che lavoreranno a Castelvolturno in quei giorni. I test saranno ripetuti ogni sette giorni, interamente a carico della società. Quando saranno completati i prelievi e i test, i giocatori cominceranno ad allenarsi in sede: entro venerdì, secondo i piani. La sede del Training Center di Castelvolturno possiede tre campi: dovrebbero essere utilizzati tutti, quindi pronti tre gruppetti da quattro calciatori, che si alleneranno su ciascuno dei tre terreni di gioco, rispettando le distanze di sicurezza di almeno due metri. Niente contatti, abbracci e strette di mano. Ogni gruppetto sarà visionato da un membro dello staff di Gattuso, e sarà un gruppo di lavoro comunque ridotto al minimo e che ruoteranno così come i giocatori. Con i tre gruppetti da quattro potranno lavorare gruppi di 12 calciatori alla volta. Arriveranno a Castelvolturno in auto (si raccomanda da soli o comunque non più di due nella stessa auto) già vestiti con l’abbigliamento tecnico, che gli sarà spedito a casa in queste ore.

