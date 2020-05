Casa Napoli: Tonali, Castrovilli piacciono al presidente, ma il primo passo sarà un altro

Dunque, in molti dovranno introdurre importanti cure dimagranti per poter uscire dal tunnel che in questi mesi potrebbe portare a una perdita di circa 700 milioni in caso di interruzione definitiva della stagione. Affari? Certo, qualcosa può succedere. Per esempio, per Tonali il Brescia non potrà più chiedere gli 80 milioni di gennaio. E Cellino, al contrario di De Laurentiis, deve vendere per far quadrare i conti (anche perché se riprende il campionato difficilmente si salverà dalla retrocessione). Poi potrebbe rispuntare il pallino del presidente, Castrovilli della Fiorentina. Senza dimenticare che, a questo punto, sia Petagna che Rrahmani difficilmente andranno via. Ma anche in questo caso, c’è tempo. Il primo passo di De Laurentiis sarà definire con il potente agente portoghese i termini per la permanenza a Napoli di Gattuso. Rino non ha esercitato la clausola di rescissione e punta a un rinnovo con adeguamento del contratto firmato a dicembre in fretta e furia. Fonte: Il Mattino