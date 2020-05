Riprendono gli allenamenti: Oggi tocca a Lecce e Sassuolo

LECCE

La circolare del Ministro dell’Interno ha preceduto l’ordinanza che probabilmente il Presidente della Regione stava per emanare a seguito di esplicita richiesta formulata sabato dal presidente del Lecce, Sticchi Damiani. Nel pomeriggio di oggi i giocatori giallorossi potranno svolgere allenamenti individuali. Saponara questa mattina si metterà in viaggio da Genova per tornare. Unico assente Dell’Orco, che nei giorni scorsi a Milano si è sottoposto ad un intervento chirurgico di ernia inguinale. La sede prescelta per gli allenamenti è la pista dello stadio: qui, in gruppi di quattro, regolarmente distanziati, i giocatori si alterneranno. L’ingresso sulla pista dello stadio con le auto avverrà direttamente dal passo carraio, evitando così di passare da ambienti interni dell’impianto. I giocatori arriveranno con gli indumenti di allenamento ed esaurito il lavoro risaliranno in auto per far rientro a casa.

SASSUOLO

Da questa mattina porte aperte al Mapei Football Center ma solo per i giocatori, che arriveranno al centro sportivo già pronti per allenarsi, portandosi le borracce con acqua e integratori da casa, e senza poter utilizzare strutture al chiuso (quindi palestra o spogliatoi). Dalle 9 alle 15 sono previsti turni di due giocatori, uno per ogni metà campo, sui tre terreni a dimensioni regolamentati, senza l’utilizzo del pallone. Al centro sportivo, oltre ai giocatori, potranno accedere un medico e un preparatore. Fonte: CdS