RINNOVO – Napoli-Mertens, il belga non ha ancora detto sì

Sembrano lontani quei primi giorni di Marzo, quando Mertens e De Laurentiis, si incontrarono nel famoso ristorante dell’Hotel Vesuvio e si erano fatti passi in avanti dalla fumata bianca. Da quel momento è scoppiata la pandemia e la risposta del belga al rinnovo azzurro ancora non è arrivata. L’ingaggio è alto, ma forse non abbastanza per dire di sì, anzi si teme che stia facendo la valigia. Sulla soglia della porta del fiammingo ci sono: Chelsea, Inter, Monaco e Newcastle. Il club inglese vorrebbe tentare il colpo di coda a suon di sterline. Il Napoli spera di ribaltare la storia, ma ad oggi nessuna risposta ancora pervenuta.

La Redazione