Pecoraro: “Orsato-VAR? Ho chiesto i dialoghi, ma poi la sorpresa…”

FILE SPARITO

Nell’edizione di ieri de “Il Mattino”, Giuseppe Pecoraro spiega: «È stata la direzione di Orsato di Inter-Juventus che mi ha portato ad avere delle tensioni con il mondo arbitrale. Avevo avuto esposti (…) non credo che avremmo trovato prove di malafede e chiesi all’AIA prima e poi alla Lega, ai soli fini conoscitivi, i dialoghi audio-video tra VAR e arbitro di quella partita. Ce li diedero solo a inizio campionato successivo. Ma lì ci fu la sorpresa. Apriamo il file e l’unico episodio in cui non c’è audio registrato era l’unico che ci importava: quello tra Orsato e il VAR che aveva portato alla mancata espulsione di Pjanic. Motivo? Mi dissero che non c’era e basta. Sono certo che non ci sia stato dolo, ma ero obbligato a procedere, anche perché dovevo dare delle risposte a quegli esposti. Alla fine ho archiviato. Ed è per questo che c’è bisogno di maggiore trasparenza». Fonte: CdS