Milik e i “suoi” fratelli: la lista di sbarco dell’attacco azzurro

Sembra quasi certa la partenza di Milik e di conseguenza la Juventus non demorde, anche se l’agente del polacco starebbe valutando anche ipotesi dall’ estero. Si valutano le “posizioni” degli altri attaccanti del Napoli. Oltre a Mertens, con il rinnovo praticamente congelato, anche Lozano e Llorente sembrano prossimi ai saluti. In merito alla questione su La Repubblica si legge: “Senza nuovo contratto (in scadenza nel 2021) la cessione del polacco è praticamente certa. Il suo entourage sta verificando diverse soluzioni soprattutto all’estero. In Italia è forte l’interessamento della Juventus che potrebbe mettere sul piatto, come parziale contropartita, Luca Pellegrini, giovane terzino sinistro in forza al Cagliari, ma non è da escludere neanche lo Schalke 04 in Bundesliga. In lista di sbarco ci sono Hirving Lozano (piace all’Everton di Ancelotti) ma anche Fernando Llorente, quindi il Napoli dovrà fare almeno tre acquisti di livello, se non addirittura quattro”.