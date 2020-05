MERCATO – Kean, il genio ribelle nel mega affare Napoli-Everton

Nei piani del Napoli c’è sempre di acquistare calciatori di prospettiva, per farli crescere nel tempo, Moise Kean fa parte di questa categoria. Il classe 2000 in forza all’Everton, ex Juventus ed Hellas Verona, non ha ancora fatto vedere le sue qualità nella seconda squadra di Liverpool. Anzi di recente è salito alle cronache per aver violato la quarantena con una festa in casa tra amici e ballerine di lap-dance. Nonostante ciò la società partenopea è sempre interessata, si parla di uno scambio con Allan e Lozano, che andrebbero alla corte di Ancelotti, più soldi e Kean in maglia azzurra. Sul classe 2000 anche la Roma, perciò si preannuncia un derby del sole caliente sul mercato.

La Redazione