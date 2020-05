Mastella: “Ora come allora, questo Napoli è solo nel calcio”

L’ intervista dell’ ex capo della Procura Federale, Giuseppe Pecoraro, ha suscitato diverse polemiche. I suoi dubbi in merito alla direzione di Orsato, quella registrazione mancante, è come se avessero riaperto una ferita che già tardava a rimarginarsi. Clemente Mastella, ex consigliere del Napoli e ora sindaco di Benevento, è molto netto: «Lo avevamo detto in molti che il campionato era falsato. Questa intervista lo certifica. La Juventus è stata agevolata: tutto torna da quel famoso fallo di Pjanic e da questa registrazione che manca. Ho vissuto la prima repubblica del calcio: quegli scudetti vinti dal Napoli quando ero anch’io in società valgono come 5 Champions quando sei solo nel calcio come lo è anche questo Napoli».

Il Mattino