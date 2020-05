Marelli: “E’ legittimo avere idee differenti, è illecito infamare”

Luca Marelli (ex arbitro) ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Punto Nuovo durante la trasmissione Punto Nuovo Sport Show: “E’ legittimo avere idee differenti, è illecito infamare. Faccio questo lavoro da 20 anni, i miei clienti sono soddisfatti tranne qualcuno come giusto che sia. Non me ne frega di discutere di Pecoraro, parlo solo di esprimere la mia opinione, non consento a nessuno di diffamarmi in questa maniera. Questa maledette visibilità di tutti tramite social, tv, radio, ha dato alla testa. Baselli su Pjanic? Non era sul pallone, è un fallo evidente. Quello di Pjanic non fu espulsione diretta, perché nessuno l’ha mai eccepita, non esiste nel regolamento. Se un arbitro sanziona con cartellino rosso quel fallo di Pjanic, viene penalizzato. L’organo tecnico ha valutato male quella partita di Orsato, tant’è che per 3 giornate è stato fermo. Audio scomparsi? Quando ci fu quell’azione la panchina dell’Inter saltò in aria perché era un’ammonizione evidente. In quel momento Orsato stava parlando col 4° uomo, o con l’assistente in zona. Gli audio non vanno né alla Lega né all’AIA, ma all’IFAB. Credi davvero che l’IFAB tagli un audio?”.