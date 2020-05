L’incognita, ma se un giocatore risultasse positivo?

Di fatto sarà trattato come un infortunato e verrà isolato dal gruppo. Il Coni però vorrebbe rispettare le regole del Governo, con 14 giorni di quarantena per tutti, compreso chi ha avuto i contatti con l’eventuale positivo. Come da decreto. La Lega, invece, ha proposto uno stop di 5-7 giorni e l’isolamento solo per chi coinvolto. Attenzione, si dovesse applicare il decreto, i 14 giorni di quarantena riguarderebbero oltre alla squadra di appartenenza, anche l’ultima avversaria e quella contro cui ha giocato il giocatore positivo se lo stato di infetto è riscontrato dopo una partita. Risultato: due squadre in quarantena, forse tre, i presenti alla partita, i vari operatori e gli arbitri… Fonte: CdS