L’avv Claps dopo le dichiarazioni di Pecoraro chiede una maggior tutela per i tifosi

«Quanto emerge da quelle dichiarazioni, non fa che accrescere l’esigenza di maggior tutela e trasparenza in favore di tutti i tifosi» dice l’avvocato Carlo Claps, presidente Aidacon Consumatori e del Comitato per la tutela dei tifosi e degli sportivi. «Chiediamo urgenti cambiamenti ai vertici del calcio e del settore arbitrale (presieduto da Nicchi da oltre 10 anni), l’introduzione del challenge e soprattutto che venga data la possibilità di ascoltare le conversazioni tra arbitri e Var, come già avviene in altri sport». Fonte: Il Mattino