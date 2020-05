La SSC Napoli celebra la giornata mondiale del calcio in ricordo del dramma di Superga

Oggi è la Giornata mondiale del gioco del calcio, istituita dalla Fifa nel 2015 per commemorare la tragedia aerea di Superga in cui persero la vita 31 persone, tra cui 18 calciatori del Grande Torino, gli Invincibili, all’epoca la più forte squadra d’Italia e probabilmente d’Europa. Era il 1949 e l’Italia si stava rialzando dalla distruzione della guerra anche grazie alla passione per lo sport: nel ciclismo c’erano Coppi e Bartali, nel calcio i granata, capitanati da Valentino Mazzola. Vinsero cinque scudetti in cinque anni, annientando qualsiasi avversario, entusiasmando il pubblico e macinando record su record – Fonte: Rai

