Insigne e la leadership, all’orizzonte si profila il rinnovo

Le questioni rinnovi in casa Napoli sono ormai temi non facili da risolvere, basta vedere la questione Mertens e Callejon, entrambi a forte rischio di dire addio all’azzurro, ma c’è comunque Lorenzo Insigne. Il capitano ha vissuto anni non facili con la tifoseria, non sempre tutto rosa e fiori, ma alla lunga il ragazzo di Frattamaggiore, ha avuto la meglio. Da sempre Zeman lo ha definito una bandiera, dice spesso che è l’unico che può emulare come leadership Francesco Totti e la sensazione è che tutto ciò possa accadere. Il giorno di Pasqua, Lorenzo Insigne, come conferma il Corriere dello Sport, si è separato professionalmente da Mino Raiola, gli ultimi mesi non sono stati semplici tra i due, perciò si pensa al futuro. Si parla che il suo prossimo agente possa essere il suo amico Vincenzo Pisacane, ma all’orizzonte c’è il rinnovo. Per non ripetere gli ultimi casi, si cercherà di chiudere il tutto in fretta, per evitare corse contro il tempo, ma la sensazione è che il capitano si possa sposare a vita con l’azzurro.

La Redazione