Guido Clemente di San Luca: “Orsato? Non sono affatto sorpreso!”

I dubbi sulla direzione di Orsato in quell’ Inter/Juventus del 2018 hanno sempre lasciato una scia polemica sullo svolgersi di quel campionato. Le parole dell’ ex capo della Procura Federale, Giuseppe Pecoraro, in merito alle registrazioni, non potevano non riaccendere le polemiche. Ai microfoni de Il Mattino ne parla il professor di diritto amministrativo Guido Clemente di San Luca che, da tempo, sostiene che in quel match le decisioni di Orsato fossero illegittime: «Non sono affatto sorpreso, abbiamo presentato un libro ed abbiamo dimostrato giuridicamente che quelle decisioni erano illegittime. Tale macroscopica illegittimità era la notizia criminis: non capisco perché nessuno ha proceduto per l’illiceità, aprendo un fascicolo d’inchiesta».