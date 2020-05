ESCLUSIVA CALCIO FEMMINILE – R. Pinna (att. Lady Granata Citt.): “Il nostro movimento sempre al servizio di chi ne ha bisogno”

Il calcio femminile, attende come tutto il movimento in generale, segnali se si potrà o meno riprendere a livello agonistico. Per il movimento sarebbe importante per dare continuità alla crescita che sta avvenendo nell’ultimo anno. Di questo ma anche del suo momento al Lady Granata Cittadella, ilnapolionline.com lo ha chiesto nell’intervista all’attaccante Romina Pinna.

Prima di questa sosta forzata a causa della pandemia Covid-19, qual’era il bilancio tuo personale e della squadra Lady Granata Cittadella? “Diciamo che a livello di squadra potevamo fare meglio , per esempio abbiamo perso punti facile sia nel pareggio a Perugia che contro il Ravenna che meritavamo di vincere , e la sconfitta contro il San Marino immeritata . Sicuramente con quei punti saremo state più in alto in classifica , quella posizione per le potenzialità della squadra è bugiarda , ma è il campo che parla . A livello personale avrei potuto fare di più ,come mi dico sempre , ma in 8 partite segnare 4 diciamo che non penso di aver fatto male”.

Tu personalmente in questo periodo di pandemia Coronavirus, come ti stai preparando in attesa di tornare all’attività agonistica? “Il periodo in quarantena all’inizio pensavo come tutti che sarebbe stato per poco invece sono passati 2 mesi e mezzo , ora si fa un po’ sentire la chiusura in casa ma l’importante è la salute . Intanto continuò sempre ad allenarmi con il programma della squadra e cerco di non sgarrare con il cibo , il pallone durante la giornata c’è sempre”.

Il calcio femminile sta mandando tanti segnali a livello di beneficenza nei confronti di chi ne ha bisogno. Te lo aspettavi? “È un segnale importante ed è sempre una cosa positiva aiutare chi ne ha più bisogno . Sicuramente aiuta a far parlare del movimento di più anche se penso che non siamo considerate come dovremo essere. L’auspicio che questa sosta non rallenti il nostro percorso di crescita che si sta cominciando a vedere, ma qui devono le Istituzioni darci una mano per poter andare avanti”.

Tra Napoli femminile, Lazio Women’s e San Marino Academy quali di queste compagini la reputi più completa? “Penso che il Napoli a livello di organico sia la più completa . La Lazio penso che faccia il più bel gioco del campionato per quello che ho visto , e il San Marino penso che sia un bel gruppo e che sia lì perché spinta dall’entusiasmo dei risultati. Sicuramente se anche noi , avessimo avuto un pizzico di fortuna in più e fossimo state più ciniche , potevamo giocarcela alla pari contro di queste squadre”.

Fonte: Foto Nicolò Meneghetti

Intervista a cura di Alessandro Sacco

RIPRODUZIONE RISERVATA