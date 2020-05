Distanti ma… comunicanti: a casa di Stefania Zanoletti

Noi #RestiamoACasa, ma le rubriche di Hellas Verona Channel non si fermano. Perché comunicare, parlare e ascoltare, in un momento come questo dove le relazioni umane sono fisicamente ridotte al minimo, è socialmente utile. Docente e calciatrice, Stefania Zanoletti è l’insegnante fra i difensori centrali dell’Hellas Verona, a cui è arrivata dopo una carriera che l’ha portata a vestire diverse maglie, comprese quelle prestigiose di Bardolino e Brescia. Cultrice della vita di spogliatoio, è tra i difensori più apprezzati della Serie A e importante membro della squadra gialloblù. In questo periodo, che in realtà l’ha sempre tenuta impegnata tra allenamenti e scuola online, Stefania si è raccontata ospitandoci, virtualmente, in casa Zanoletti. È lei la nuova protagonista di Distanti ma… comunicanti!

La Redazione