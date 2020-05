La Fase 2 del calcio: La FIGC valuta tutte le ipotesi

Anche per il calcio comincia la fase 2

Una circolare e un apposito protocollo danno il via agli allenamenti individuali nei centri sportivi. C’è il calendario d’emergenza: Serie A dal 27 giugno.

In Lega,c’è anche un terzo calendario, con ripartenza della Serie A addirittura sabato 27 giugno con l’ottava giornata di ritorno. Si tratta di un’ipotesi “super pessimistica” che prevede partite ogni 72 ore, in tutti i giorni della settimana (i recuperi della sesta giornata martedì 30 giugno), e niente Coppa Italia. Un vero e proprio tour de force per arrivare alla meta e chiudere la stagione come la Figc e la Lega vogliono. Fonte: CdS