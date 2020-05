Castelvolturno è pronto: regole precise e supervisione di Gattuso

Oggi il Sassuolo riprende gli allenamenti (facoltativi), poi toccherà a Inter e Bologna e, probabilmente, nel fine settimana, dopo i tamponi, si riapriranno le porte di Castelvolturno. Si entrerà contati e senza dirigenti. Un solo preparatore dei portieri, tre fisioterapisti (uno per campo), gli istruttori atletici, due medici con Gattuso a supervisionare ogni cosa nelle 3 ore (dalle 11.30) in cui il Napoli si alternerà negli allenamenti individuali. Sedute con 4 calciatori per terreno di gioco che si alterneranno facendo attenzione a non incrociarsi mai sul campo. Gattuso ha preparato già tutto nei dettaglio e con lui il vice Riccio e il resto dello staff che mai, neppure per un giorno, si è preso una pausa in questo interminabile lockdown. Ovvio, dovesse arrivare il decreto che blocca definitivamente la ripresa della serie A, tutto salterebbe e verrebbe annunciato lo sciogliete le righe. Intanto anche la Juventus dopo l’ok del Viminale ha richiamato a Torino gli stranieri, ma Ronaldo pare abbia problemi con i voli verso l’Italia. In ogni caso Cristiano e gli altri dovranno restare 14 giorni in quarantena. Anche il Verona da oggi fa partire i tamponi.

Il Mattino