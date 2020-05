Callejon è sempre più tentato dalle sirene spagnole

Mentre Mertens è indeciso se accettare o meno il rinnovo del Napoli, per Josè Callejon invece questo dubbio non è mai stato nei suoi pensieri. E’ chiaro che lo spagnolo si è trovato bene in sette anni in città e con la tifoseria, ma il club di De Laurentiis, come riporta il CdS, non si è mai avvicinato alle richieste del suo agente Quillon. E’ chiaro che fino a quando non ci saranno i titoli di coda, non si può scartare nulla, però le richieste non mancano. Su Callejon ci sono: Valencia, Siviglia e Atletico Madrid, sirene iberiche che lo stanno tentando da molti mesi e poi le strade si separeranno, addio ai vecchi tenori quindi?

La Redazione