CALCIO FEMMINILE – M. Kuenrath (att. Florentia): “Qui c’è passione, è come stare in famiglia”

Prima il Bayern Monaco ora la Florentia per l’attaccante classe ’99 Melanie Kuenrath che ai microfoni di tuttocalciofemmile.it dice la sua. “Non è facile scegliere tre momenti nei miei cinque anni con la maglia del Bayern. La primissima settimana in quel club è stata speciale con tutte le strutture professionali, uno staff di grande competenza e con tantissima gente nuova. Si era realizzato un sogno. Poi ricordo il torneo internazionale con PSG, Lione, Barcellona, Valencia e tante altre nel 2016 in cui segnai anche in semifinale contro il Barça. Il terzo momento è la vittoria del campionato nella passata stagione. La Bundesliga poi è un campionato ben organizzato, le società hanno strutture professionali e il livello calcistico è fra i migliori al mondo. – continua Kuenrath – Ho sempre voluto tornare in Italia e sono stata colpita dalla storia della Florentia, la sua grande crescita degli ultimi anni e le potenzialità che ha questa società. L’ho scelta per questo e affidandomi al mio istinto. Sono stata colpita dall’entusiasmo, dalla passione e dalla voglia della squadra e dello staff e della dirigenza. Becagli? Ha a cuore la vita della società, crea un ambiente particolare che ti fa sentire parte di una famiglia. Il calcio italiano? Mi piacciono le partite giocate con cuore, passione e creatività e mi piace anche l’ambiente circostante con le tifoserie che partecipano e portano entusiasmo. Le squadre che mi hanno colpito di più sono Juve e Fiorentina”.

