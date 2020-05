CALCIO FEMMINILE – D. Sabatino (att. Sassuolo): “Serie A interrotta sul più bello”

In un’intervista rilasciata al “Quotidiano del Molise” l’attaccante del Sassuolo femminile Daniela Sabatino parla del momento della squadra prima dell’interruzione della pandemia e del suo futuro con la nazionale italiana. “A Sassuolo sto bene, si tratta di un club che punta molto sulle giovani e io cerco di dare l’esempio essendo una veterana. Purtroppo il campionato si è interrotto sul più bello, all’inizio abbiamo perso molti punti, ma poi ci siamo unite e abbiamo giocato un buon calcio togliendoci delle soddisfazioni. Per quanto riguarda la ripresa spero si possa tornare presto alla normalità e a giocare, ma la decisione la deve prendere la FIGC con i club. Obiettivi? Voglio giocare gli Europei anche se l’età si fa sentire, ma non ho voglia di smettere e lavorerò per mettere in crisi la ct Bertolini. Il Mondiale è stato importantissimo, ha fatto innamorare di noi gli italiani e questo era il nostro sogno perché abbiamo sempre voluto fargli capire che anche noi donne possiamo giocare a calcio. Futuro? Non mi vedo come allenatrice e faccio molta fatica a vedermi lontana da un campo mi sento ancora una calciatrice e ho solo voglia di continuare a giocare”.

