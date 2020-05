Boga, l’esterno che sposa il calcio di mister Gattuso

Il Napoli ha da sempre come obiettivo di rinforzare l’attacco, in modo particolare gli esterni offensivi, dove Callejon e Mertens sono in forte dubbio di permanenza con la maglia azzurra. In cima alla lista del d.s. Giuntoli da sempre c’è Jeremie Boga del Sassuolo, come riporta il CdS, elemento che sarebbe perfetto per il calcio di mister Gattuso. Il calciatore francese è bravo nel saltare l’uomo, sarebbe l’alternativa a Lorenzo Insigne e adatto alla politica della società di De Laurentiis. E’ una trattativa concreta, anche se l’ultima parola spetta al Chelsea che ha il diritto di recompra.

La Redazione