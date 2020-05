Pisani (avvocato) sulle parole di Pecoraro: “Non capisco le critiche”

Le parole dell’ex capo della Procura Federale, Giuseppe Pecoraro, i suoi dubbi sull’ormai famosa Inter-Juventus ed i suoi episodi, riportate da Il Mattino, erano destinate a far discutere. Il nervo era già scoperto… L’avvocato Angelo Pisani scende in campo a difesa di Pecoraro: «Non comprendo le critiche personali all’ex procuratore. I poteri della procura della Figc non sono di polizia giudiziaria, ma di una “giustizia virtuale”, che non può acquisire d’ufficio documenti o file. Giudica in base a quello che ha e che il sistema invia. Ora va ridiscusso proprio questo aspetto e garantita una giustizia vera».