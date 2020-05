Attacco azzurro – Everton, il Napoli tratta con il Gremio

Il campionato è fermo, senza dubbio, ma il mercato no di certo. In attesa di sapere se e quando sarà possibile riprendere a giocare, il Napoli si concentra per rinforzare la sua rosa. Stando a quanto si legge sul quotidiano La Repubblica, nel mirino degli azzurri sarebbe finito Everton, l’ attaccante brasiliano del Gremio. E, a quanto pare ci sarebbe già una trattativa in corso tra i club. “Una clausola rescissoria molto alta ha frenato il suo approdo in Europa. Nel 2019 è stato capocannoniere della Coppa America con la Selecao e quindi sembra pronto per un grande club. Il Napoli sta trattando con il Gremio sulla base di 30 milioni di euro e poi proverà a definire l’accordo con Everton”.