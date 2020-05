Agresti: “Gli Azzurri sembra abbiano bisogno di un rinnovamento drastico”

Oggi, su Radio sportiva, è intervenuto Stefano Agresti, giornalista calciomercato.com, ecco le sue parole: “I tifosi del Napoli vorrebbero vincere, è legittimo. Forse è mancato solo l’ultimo salto di qualità. Gli Azzurri erano arrivati a un punto di svolta ma ora sembra che serva un rinnovamento drastico. Vediamo come viene portato avanti. Il Ministro Spadafora mi sembra contro lo sport. Non si rende conto che tutto dipende dal calcio: il suo post di ieri è molto sbagliato, in questo momento è in difficoltà anche all’interno della sua maggioranza. Spadafora? Se non fosse intervenuto ieri il Viminale, oggi nessun calciatore di A avrebbe potuto allenarsi ma 5000 tennisti sì“