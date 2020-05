Stirpe: “Vogliamo chiudere la stagione per evitare dei contenziosi”

Maurizio Stirpe, presidente del Frosinone, è intervenuto su Radio Sportiva, ecco le sue paole : “Il consiglio direttivo della Lega B ha dato un’indicazione ben precisa: dal momento in cui si riprenderanno gli allenamenti collettivi, ci vorranno tre mesi per chiudere il campionato. Quando partire lo stabilirà poi il Governo. Se si ripartirà dovremo essere più vicini possibili alle date della Serie A perchè poi ci deve essere il tempo giusto per fare la preparazione per il campionato successivo. Anche noi abbiamo partecipato alla riunione con la Regione Lazio e saremmo nella condizione di poter riprendere gli allenamenti individuali, anche se in forma facoltativa perchè saranno gli atleti a decidere se se la sentono o meno. Noi vogliamo chiudere la stagione per evitare che sussistano contenziosi: penso che la soluzione migliore sia chiudere il campionato sul campo quando ci saranno le giuste condizioni di sicurezza.”