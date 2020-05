Comportamenti differenti in Europa per la questione diritti tv

RESTO D’EUROPA

Peraltro, per dare solidità alla propria linea, le televisioni. Con Sky in prima linea, sottolineano come negli altri Paesi europei ci siano stati comportamenti differenti da parte delle Leghe. Dove è stato raggiunto un accordo. Infatti, si è partiti da un comune principio, ovvero che lo slittamento e la conseguente compressione del calendario per terminare il campionato comporta un riequilibrio nei pagamenti. Che poi è stato quantificato nel 10-15% del totale. Qualora, invece, non ci fosse ripresa, allora si dovrebbe procedere in base alle partite effettivamente disputate e trasmesse, che è più o meno quanto ciò che è stato concordato in Francia, dove a far vedere le gare sono Canal Plus e Bein Sport. Fonte: CdS