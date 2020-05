Sky Sport – Serie A: Ipotesi e tempi per il ritorno

I presidenti dei club di A vorrebbero delle risposte, non solo sugli allenamenti, ma sulla ripresa. Capire se si possa tornare giocare, per poi potersi organizzare. “Sappiamo che c’è una data limite – da Sky Luca Marchetti. Se si vuole giocare la Coppa Italia (mancano ancora le semifinali di ritorno e la finale), servirebbero quindici date disponibili. Ecco perché, in questo caso, si dovrebbe partire entro il 14 giugno (una domenica) per giocare ogni tre giorni. È possibile anche non disputare la Coppa Italia, a tal proposito la Uefa ha chiarito che i posti per l’Europa League potrebbero arrivare anche dal solo campionato. In questo scenario si potrebbe partire più tardi, entro il 20 di giugno. Il perché di queste date? Perché l’Uefa vuole avere, entro il 3 agosto, le qualificate alle coppe della stagione 2020-21. Si può sforare quella data? Sì, ma lo può decidere solo Uefa e non la FIGC. Per capirci: la Serie B può giocare anche fino al 31 agosto, la A – stando alle indicazioni di oggi – può chiudere non oltre il 3 agosto, perché poi inizierebbero Champions e Europa League“. Fonte: Sky Sport