Le televisioni lamentano di non essere mai state ascoltate

NIENTE TAVOLO

La maggior parte dei club è convinta che non si arriverà a tanto, perché le televisioni pagheranno in tempo utile. Dai broadcaster, però, trapelano intenzioni differenti. La situazione, infatti, sarebbe ancora troppo incerta per procedere con i pagamenti. E’ vero che la Serie A, ancora una volta all’unanimità, ha ribadito la volontà di tornare in campo, a condizione che sia garantita l’adeguata sicurezza sanitaria. Ma è proprio questo che mantiene ancora tutto in bilico. Sky, Dazn e Img, al di là delle lettere inviate nei giorni scorsi, hanno sempre manifestato la disponibilità a trattare e a trovare un’intesa. Lamentano, però, di non essere mai stati chiamate dalla Lega per sedersi davvero a un tavolo con l’obiettivo di trovare soluzioni accettabili per tutte le parti coinvolte. Probabilmente, al di là dei falchi, decisi comunque a incassare l’intera la torta, la Lega, quel tavolo, lo convocherebbe solo una volta saldata l’ultima rata. Ma, come già sottolineato, non sembra questo il caso. Fonte: CdS