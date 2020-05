La Serie A valuta l’ipotesi di riprendere a settembre

IPOTESI SETTEMBRE

Tuttavia, prima di tirare giù la saracinesca, ci sarebbe un’ultima alternativa. Perché la fretta nel dover prendere le decisioni nasce anche dal fatto che l’Uefa ha fissato il 2 agosto come termine ultimo per completare i tornei nazionali. Ma se l’organismo europeo correggesse la rotta? Al momento concreti segnali in questo senso non ce ne sono stati, ma qualche sussurro ha iniziato a soffiare. Se poi, dopo la Francia, dovessero aumentare i Paesi che ordinano lo stop al calcio, allora qualcosa davvero potrebbe cambiare. La Federcalcio sarebbe già pronta a valutare anche scenari di questo tipo, ovvero scavallare oltre il 2 agosto. E Gravina, nelle scorse settimane, prima della decisione dell’Uefa, aveva già immaginato di ricominciare a settembre. Tanto vale dunque tenere conto anche di questa eventualità. Fonte: CdS