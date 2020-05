Senza mascherina ed in gruppi di 3 o 4. C’è il sì agli allenamenti, ma non da domani

La Regione Campania urla forza Napoli. Sì, il governatore Vincenzo De Luca ha accolto la richiesta di Aurelio De Laurentiis in merito alla ripresa degli allenamenti individuali al centro sportivo di Castel Volturno e ieri ha poi trasmesso al Governo l’informativa per correttezza di rapporti (testualmente) e per il placet definitivo: l’ultimo step, insomma. Una volta concluso l’iter istituzionale, poi, Insigne e compagni potranno tornare in campo singolarmente e a turni, in totale sicurezza. Ovvero: i giocatori arriveranno già in divisa, come facevano tanti anni fa i ragazzini che giocavano a calcetto con gli amici; lavoreranno senza mascherina ma in solitudine, letteralmente, coordinati a distanza da Gattuso; e poi torneranno a casa a fare la doccia. Niente ritiro, niente di niente: la sede resterà chiusa, blindata, e al campo potrà accedere soltanto un gruppo ristrettissimo di persone autorizzate e già sottoposte a due tamponi Covid-19 e agli esami sierologici. Quando? Tutto dipende dal Governo e dall’effettuazione dei tamponi, appunto: il club sta lavorando per cominciare i test già domani – accordi permettendo – ma considerando il tempo necessario per i risultati e la ripetizione non è possibile individuare una data precisa. Ma un periodo, beh, quello sì: tra venerdì e lunedì 11 maggio. Fonte: CdS