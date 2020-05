Lucas Jaramillo, (agente Ospina): “David ha conquistato la fiducia di Gattuso”

«Ospina ha conquistato la fiducia di Gattuso». Lucas Jaramillo, agente del portiere colombiano, ha raccontato del rapporto di sincera stima tra i due:

«David sa giocare coi piedi – le sue parole a Deportes RCN – e questo all’allenatore del Napoli piace. Nel calcio moderno non è mai facile giocare sempre, David è un portiere con una sicurezza unica, ha ‘duellato’ con Meret per essere titolare e alla fine ha vinto. Ma il Napoli ha investito tanto per Meret, dovrà vedere cosa fare con lui ma ogni altra decisione verrà presa solo in estate».

Jaramillo ha svelato anche un retroscena di mercato: «In passato hanno chiesto informazioni il Boca Juniors e il Monterrey, ma quando abbiamo cominciato a parlare di cifre l’interesse è svanito. David ha un bel contratto in Europa e in Sud America è difficile arrivare a quegli stipendi». Intanto in quarantena, oltre ad allenarsi con tutta la famiglia per tenersi in forma, Ospina si è improvvisato anche parrucchiere. Massimo impegno per la tintura di capelli a sua moglie Jesy, il tutto documentato sui social. Risultato perfetto ma i tifosi, scherzando affettuosamente, lo hanno invitato a rimettere i guantoni. Ironia e divertimento per un pilastro della nazionale colombiana.

