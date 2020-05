Klopp vuole Koulibaly, ma AdL chiede solo cash

Il Liverpool si è aggiunto alle pretendenti per il difensore senegalese del Napoli Kalidou Koulibaly. Il tecnico dei “reds” Klopp vorrebbe formare un duo sulla carta insuperabile con Van Dijk per la prossima stagione. Le pagine odierne della Gazzetta dello Sport, mettono in risalto, però che Aurelio De Laurentiis, dovesse intavolare la trattativa con il club inglese, chiederebbe solo cash, senza inserire Lovren che però pare che piaccia a Gennaro Gattuso. Questo abbasserebbe le pretese economiche della società partenopea. Ma il patron del Napoli da sempre non accetta scambi, solo contanti e non farà eccezioni per il suo K2.

La Redazione