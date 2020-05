Insigne comunica ai compagni: «Si torna al lavoro»  

Si legge sul CdS – L’annuncio di Insigne alla squadra, è andato in scena venerdì dopo la conferenza di De Luca e soprattutto dopo la telefonata di De Laurentiis, ha ovviamente innescato una catena di sensazioni belle ma anche di domande: il gruppo è in attesa di scoprire tutti i passaggi necessari, a cominciare dall’effettuazione dei tamponi Covid-19 a domicilio. C’è curiosità, insomma, e soprattutto un certo fermento inevitabile: bisognerà abituarsi a ogni novità, bisognerà vestirsi e fare la doccia in casa e anche provvedere a lavare maglie e pantaloncini, ma tutto sommato per il momento la formula degli allenamenti individuali ha unito il gruppo prima ancora di riunirlo. Ovvero: prima di intraprendere il ritiro, come da protocollo federale, la squadra vorrebbe innanzitutto ricevere la notizia del ritorno alle partite vere. Del campionato e delle coppe. Domande senza risposte certe, per il momento, ma quantomeno tra qualche giorno il Napoli comincerà a muovere i primi passi. In campo. Su campi d’erba: e non è mica poco, di questi tempi.

La Redazione