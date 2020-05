Il ritorno al campionato, potrebbe far saltare la Coppa Italia

I prossimi giorni saranno decisivi per decidere il destino del calcio italiano e in modo particolare il campionato di serie A. Venerdì la Lega calcio in una riunione ha toccato l’argomento, precisamente sulle possibili date e le ipotesi al vaglio sarebbero due. Il 13-14 Giugno che circola da giorni, secondo il CdS, altrimenti slitterebbe di una settimana, però con l’esclusione della Coppa Italia. Se così fosse, si assegnerebbe il settimo posto, l’ultimo a disposizione per giocare i preliminari di Europa League. Il campionato, come fissato dall’Uefa, terminerà il 2 Agosto, per poi dare spazio alla Champions League e l’Europa League.

La Redazione