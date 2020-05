La linea Gravina sui play-off non raccoglie consensi, ma non va scartata

SCETTICISMO

Nei vari discorsi collegati al calendario, andati in scena venerdì, sono saltati fuori anche i play-off. Si tratterebbe di una sorta di ultima spiaggia, ancora caldeggiata dalla Federazione, a cui si dovrebbe ricorrere se non si facesse in tempo a tornare in campo nemmeno per il 20 giugno. Il principale ostacolo, però, è che l’Uefa pretende di essere informata di un eventuale cambio di format entro il 25 maggio e mancano solo 3 settimane…

Al momento, comunque, la soluzione play-off non raccoglie molti proseliti tra i club del massimo campionato. Sin da quando era stata immaginata da Gravina, appena scattata l’emergenza, la Serie A aveva reagito con scetticismo e perplessità. Ebbene, ad oggi, i sentimenti sono i medesimi. Ma la situazione obbliga a non scartare alcuna ipotesi. Volendo anche l’estrema possibilità di rinviare tutto a settembre. Sotto questo aspetto, però, l’Uefa non ha concesso aperture, tra la Francia che ha già chiuso i battenti, stabilendo pure i verdetti, e la volontà di far disputare Champions ed Europa League nel mese di agosto. Fonte: CdS