Formisano e Canonico saranno i coordinatori del “Gruppo squadra”

Il cosiddetto Gruppo Squadra dovrà essere innanzitutto sottoposto agli esami sierologici e a due tamponi Covid-19 in 48 ore, a domicilio; e ciò significa che, se i test cominceranno domani, cosa al momento neanche sicura, il ritorno in campo non potrà avvenire prima di venerdì. Tra l’altro, l’elenco degli autorizzati sarà assottigliato rispetto alle prime indicazioni del protocollo Figc: considerando che la sede resterà chiusa, e dunque anche il magazzino, alcune figure professionali non saranno incluse e a conti fatti saranno una quarantina le persone coinvolte: i giocatori, Gattuso, i membri dello staff tecnico e medico. A definire e coordinare il tutto con De Laurentiis, in questa fase, sono l’Hop Alessandro Formisano e il dottor Raffaele Canonico, il responsabile dello staff sanitario: i tamponi saranno inizialmente due, consecutivi, e poi due ogni settimana come garantito al governatore. I calciatori lavoreranno individualmente sui tre campi del centro, divisi in ampi quadrati così da mantenere le distanze: 4 alla volta, per intenderci, e in due o tre turni. Ci saranno insomma fasce orarie stabilite, così da evitare assembramenti: ognuno raggiungerà il campo a bordo della propria auto e una volta concluso il lavoro tornerà a casa per la doccia; il materiale tecnico sarà spedito a domicilio. Gli allenamenti saranno soprattutto di carattere aerobico ma anche tecnico. Fonte: C dS