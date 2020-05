Castel Volturno: spuntano 3 date per l’inizio degli allenamenti. Sui tre campi un’ora a testa

Il primo passo per il ritorno a Castel Volturno, previsto tra giovedì e venerdì nella migliore delle ipotesi ma molto più probabile che sia tra otto giorni, lunedì 11 maggio Allenamenti individuali, con inizio delle sedute (il primo turno di calciatori) alle 11,30 e conclusione attorno alle 15, durata di circa un’ora e dieci minuti con otto giocatori per volta distribuiti per i tre campi del centro tecnico. Distanziamento e supervisione di tutto affidata a Rino Gattuso che da lì non si muoverà mai. E con lui lo staff tecnico. L’allenatore azzurro ha fatto predisporre anche una palestra all’aperto, spostando gli attrezzi all’esterno. Perché nel centro tecnico non si potrà accedere. Neppure per le docce che verranno fatte a casa, Lui, l’allenatore, sarà sempre presente. Sia pure guardando tutto da lontano. Fonte: Il Mattino