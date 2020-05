Calcio Femminile – Compleanno in casa Boattin. Tanti auguri Lisa

Compleanno in casa Juventus Women’s per quanto riguarda il difensore classe ’97 Lisa Boattin. L’ex tra l’altro di Brescia e Verona, ha siglato con la maglia bianconera 3 gol in 52 partite. Convocata anche in nazionale dove non ha ancora aggiornato il tabellino dei marcatori in 24 gare. Auguri alla talentuosa Lisa da parte della federazione azzurra e della Juventus.

https://twitter.com/AzzurreFIGC/status/1256822257940418561?s=20