I giocatori vorrebbero riprendere: Soprattutto la Serie A, ma gli altri…

VOLONTA’

I giocatori hanno espresso la loro preferenza nella riunione di ieri, con una grossa maggioranza favorevole alla ripresa delle attività. Con la speranza quantomeno di provare a giocare per terminare la stagione. A spingere sono soprattutto i giocatori del massimo campionato, avendo a disposizione delle strutture più sicure per introdurre i nuovi parametri sanitari diventati obbligatori dopo l’ultimo decreto governativo. Meno tutelati sono invece i giocatori appartenenti alle categorie inferiori, con molte squadre che avranno più difficoltà nell’applicare il protocollo. Nonostante ciò vorrebbero provare a riprendere ugualmente gli allenamenti, anche se un numero di atleti teme per la propria salute soprattutto con i viaggi e le trasferte, dove è più facile essere a contatto con gli addetti ai lavori e contrarre il virus. Ma da parte di tutta la categoria degli atleti non c’è alcuna preclusione a riguardo. Fonte: CdS