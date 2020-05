UFFICIALE – Parma, Bologna e Sassuolo torneranno ad allenarsi

Il calcio proverà a ripartire, anche se al momento solo con gli allenamenti singoli e alcuni club. Come ad esempio le tre squadre dell’Emilia Romagna: Bologna, Parma e Sassuolo, attraverso il comunicato ufficiale del club dei ducali. “L’allenamento in forma individuale di atleti professionisti nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento in strutture a porte chiuse, anche per gli atleti di discipline sportive non individuali”, il club ducale ha comunicato in via ufficiale che “dalla prossima settimana gli atleti della prima squadra potranno avvalersi, su base volontaria, dell’opportunità di utilizzare il Centro Sportivo di Collecchio per attività motoria individuale, previo rispetto del protocollo sanitario e del regolamento di utilizzo elaborato in collaborazione con i medici del Club”. Il Bologna tornerà ad allenarsi martedì 5 Maggio, mentre il Sassuolo il 4.

La Redazione