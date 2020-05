Per il mondo del calcio sono giorni decisivi, si capirà se ci saranno le condizioni per ripartire, oppure ci si fermerà definitivamente. Il collega di Tv Luna Carlo Alvino su twitter aggiorna in tempo reale. “Dopo l’ennesima unanimità della Lega sulla voglia di tornare a giocare (in sicurezza) sono curioso di sapere chi sarà il presidente che stasera telefonerà a #Spadafora chiedendo, invece, di annullare il campionato. Mah. Qualcosa non torna. Chi non dice la verità?”.

La Redazione